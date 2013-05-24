Неизвестные «шутники» залили моющее средство в фонтаны на Майдане

Сегодня, 24 мая, было обнаружено загрязнение моющими средствами фонтанов на Майдане Независимости. Неизвестные злоумышленники сначала вылили жидкость в Большой фонтан, на улице Крещатик возле Главпочтамта, а затем и в «Водяной шар».

Как сообщает пресс-служба ОАО «Киевводоканала» в связис этим, Общество прекратило работу всех фонтанов на Майдане. Сейчас работники служб спускают воду из резервуаров и проводят их промывку.

Для расследования обстоятельств «Киевводоканал» вызвал милицию Шевченковского района, - отмечается в сообщении пресс-службы.

«Досадно, что инцидент произошел как раз накануне Дня Киева. Только для заполнения водой резервуара одного фонтана потребуется не менее 13 часов. Работники участка фонтанов «Киевводоканала» приложат максимум усилий, чтобы снова запустить фонтаны утром 25 мая, чтобы они могли радовать столичных жителей и гостей на празднике города. Однако, к сожалению, существует высокая вероятность, что полностью восстановить работы центральных столичных фонтанов до утра не удастся», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО "АК" Киевводоканал "осуществляет работы по эксплуатации 22 столичных фонтанов. На Майдане Независимости: "Большой фонтан", "Малые фонтаны"(четная сторона улицы Крещатик) и "Водяной шар", "Каскадный", "Основателям города Киева" (нечетная сторона улицы Крещатик), а также фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик 23, каскадный фонтан на Большой Васильковской, 119 и десять фонтанов в Русановском проливе.