Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, с начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%.

В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в апреле вырос на 3,5% - до 55,190 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 1,7% - до 27,547 млрд долл., внутренний - вырос на 2,1%, до 27,643 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в апреле снизилась на 0,1% - до 14,044 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,616 млрд долл., гарантированный внутренний - 2,428 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл. США. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.