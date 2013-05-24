В Сумах посчитали поваленные вчерашним ураганом деревья (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, по информации заместителя городского головы Сум Анатолия Бондаря, коммунальные службы города продолжают устранение последствий урагана.

Так, уже возобновлено троллейбусное движение по ул. Роменской и Белопольский путь, которое было приостановлено в связи с падением ветвей на троллей, и сейчас общественный транспорт курсирует по городу в полном объеме.

По учреждениям здравоохранения зафиксировано 17 поврежденных и поваленных деревьев на территории больниц №1 и №5. По заведениям образования – 33 дерева и 10 больших ветвей. Есть повреждение парапетов и кровли подсобного помещения, а также обрыв электролинии в одном из детсадов Роменского микрорайона. Опасность для людей отсутствует.

На территории, которую обслуживает «Сумыжилье», зафиксировано 242 случая поваленных, поломанных и поврежденных деревьев. Продолжаются работы по их распиливанию и складированию. По данным КП «Зеленстрой», в центральной части города и по магистральным направлениям – по ул. Харьковской, Роменской, Белопольский путь и другим уже обработаны 47 деревьев из более чем 60 заявок. Четыре машины задействованы на вывозе остатков деревьев для утилизации. Кроме того, сняты деревья с потенциальной угрозой падения.

«Районные администрации активно организуют работу по ликвидации последствий урагана в частном секторе и привлекают предпринимателей к уборке на закрепленной за ними территории. Благодаря оперативной и согласованной работе коммунальных служб, обеспечена безопасность горожан, в настоящее время планируются работы по вывозу деревьев, ветвей и их остатков. Продлятся они еще несколько дней. Окончательный убыток, нанесенный стихией городу, еще устанавливается», - отметил Бондарь.

По его словам, поваленные билборды в районе проспекта им. Лушпы убирают их владельцы. Также демонтируют рекламные поверхности, которые стихия повредила, чтобы не подвергать людей опасности.

«Горсовет пока запретил устанавливать поваленные билборды, а специальная комиссия разберется, почему щиты не выдержали ветра», - подчеркнул чиновник.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Сумской облгосадминистрации, на территории области после урагана 23 мая без электроснабжения и телефонной связи осталось 20 населенных пунктов. В настоящее время электроснабжение и связь с населенными пунктами восстановлена.

Как сообщал УНИАН, 23 мая после трех часов ночи в Сумах пронесся настоящий ураган. Сильный ветер повредил линии электропередач, вырывал с корнем деревья и даже столбы с билбордами, срывал кровли.