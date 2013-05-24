В Ровно отключают горячую воду на неопределенный срок

В Ровно 27 мая будет прекращено централизованное горячее водоснабжение населению на неопределенный срок.

Как сообщила корреспонденту УНИАН менеджер по связям с общественностью предприятия "Ривнетеплоэнерго" Мария Кирюшина, отключение горячего водоснабжения решено провести в понедельник, 27 мая. Как долго оно продлится, по ее словам, не определено.

Связано ли это с отсутствием лимитов на газ, Кирюшина комментировать отказалась.

По ее словам, предприятие будет подавать горячую воду только в областную детскую больницу, онкологический и противотуберкулезный диспансеры.

Как сообщили УНИАН в коммунальном теплоснабжающем предприятии «Теплотранссервис», которое вместе с "Ривнетеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой потребителей Ровно, в связи с необходимостью проведения профилактических работ в котельных, предприятие отключило горячее снабжение населению с 13 мая.

Как долго продлится профилактика, на предприятии не уточняют.

Чиновники объясняют отключение горячей воды отсутствием лимитов на газ.

Так, городской голова Ровно Владимир Хомко отмечает: «В соответствии с действующим законодательством, если нет лимитов, то нам газ предлагают вместо тысячи 300 гривен за тысячу кубов, по четыре тысячи 661 гривни», а таких денег в городском бюджете нет.

По информации мэра Ровно, такая же картина и в других городах.