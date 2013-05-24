Арбузов: Каждая четвертая гривня от экспорта обеспечена аграриями

Об этом он сказал в ходе церемонии награждения победителей Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики 2012».

По его словам, добросовестная уплата налогов дает возможность государству полноценно финансировать социальную сферу, модернизировать экономику, повышать стандарты жизни.

«К сожалению, обществу регулярно подбрасывают миф о том, что якобы добросовестная уплата налогов несовместима с эффективным ведением бизнеса. Однако лауреаты рейтинга своей деятельностью полностью опровергают этот опасный миф. К тому же, каждое предприятие, добросовестно платя налоги - заставляет и своих партнеров выходить из тени», - сказал Сергей Арбузов.

При этом первый вице-премьер отметил, что аграрии не только наполняют бюджет государства, но и обеспечивают существенную часть валютных поступлений в Украину. «Каждая четвертая гривна от экспорта - обеспечена предприятиями АПК», - добавил Арбузов.

Лауреатами рейтинга стали компании «Шабо», «Добробут», «Нибулон», «Каролинский элеватор», «Щорский лесхоз», «Маисадур Семанс Украина».

Председатель правления агропромышленного комплекса «Шабо» Важа Иукуридзе отметил: «Я горжусь тем, что уже третий год подряд компания «Шабо» входит в состав победителей рейтинга добросовестных налогоплательщиков Украины. Честность, прозрачность и открытость – главные критерии ведения бизнеса в нашей компании. Убежден, что именно социально-ответственный бизнес способствует развитию государства и является тем механизмом, который укрепляет экономику Украины».