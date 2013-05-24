Табачник обещает полную обеспеченность детсадами через 2 года
12:49, 24 мая 2013Общество
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Министр образования и науки Дмитрий Табачник считает, что за два года можно ликвидировать очереди в дошкольные учебные заведения.
Табачник рассказал о дошкольном воспитании
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству.
По словам министра, “удалось повысить обеспеченность дошкольным воспитанием с 63% до 85,5%”.
Как сказал Табачник, на сегодняшний день обеспечена “практически на 100% охватываемость дошкольным образованием детей 5-летнего возраста”.
Он отметил, что в этом году “планируется увеличить количество мест в детских садах еще на 52 тысячи”.
“Если эти усилия наращивать на протяжении двух следующих лет, то такое печальное понятие, как очередь в дошкольное учебное заведение, будет ликвидировано”, - убежден Табачник.
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