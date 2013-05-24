Табачник обещает полную обеспеченность детсадами через 2 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству.

По словам министра, “удалось повысить обеспеченность дошкольным воспитанием с 63% до 85,5%”.

Как сказал Табачник, на сегодняшний день обеспечена “практически на 100% охватываемость дошкольным образованием детей 5-летнего возраста”.

Он отметил, что в этом году “планируется увеличить количество мест в детских садах еще на 52 тысячи”.

“Если эти усилия наращивать на протяжении двух следующих лет, то такое печальное понятие, как очередь в дошкольное учебное заведение, будет ликвидировано”, - убежден Табачник.