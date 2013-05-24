Украинские кондитеры вернулись на белорусский рынок

Так, он прокомментировал результаты 22-го заседания Межправительственной украинско-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 22 мая 2013 в Киеве.

Александр Балдинюк отметил, что важной новацией подготовки украинской стороны к этому заседанию стали предварительные консультации с украинскими товаропроизводителями, которые были проведены по поручению Первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова под председательством Министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова.

Руководитель "Укркондпром" также отмечает, что жесткая позиция украинских переговорщиков в отстаивании национальных экономических интересов способствовала определенному прогрессу по урегулированию проблемных вопросов.

«На сегодня практически снята блокада, которая была устроена белорусскими таможенниками украинским кондитерским изделиям. Сейчас мы возвращаемся к обычной процедуре растаможки. Наша сторона, как я понимаю, жестко отстаивала интересы отечественных кондитеров», - сказал он.

Напомним, что остановка украинских грузов с кондитерскими изделиями на границе с Беларусью для проведения таможенного осмотра повлекла за собой потери для отечественных кондитерских предприятий до 50 млн грн, поскольку сейчас экспорт в эту страну был полностью заблокирован.

Как ранее заявлял Балдинюк, законодательство Беларуси позволяет проводить подобные расширенные осмотры, однако в данной ситуации речь идет о нетарифных методах ограничения экспорта.