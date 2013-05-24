Страны ОЧЭС создадут унифицированную систему обмена информацией

Было принято решение привлекать родственные ОЧЭС структуры, а именно Парламентская Ассамблея ОЧЭС, Деловой совет ОЧЭС, Черноморский Банк торговли и развития, Международный Центр черноморских исследований и международные финансовые организации для того, чтобы принять инициативы, включая заинтересованные стороны в сферах науки, бизнеса, промышленности и банковской дела, способствовать межрегиональным инвестированием и активизации торговли, а также развития и обмена инновациями между заинтересованными сторонами.

«Делегации стран-членов ОЧЭС, признавая вызовы, которые могут возникнуть, задекларировали свое стремление следовать объединенным усилиям повышать экономическую интеграцию в Черноморском регионе путем содействия устойчивому экономическому росту, нацеленном на создание новых рабочих мест, снижением уровня бедности, поддержки привлекательных инвестиционных условий в рамках региона и увеличение его роли в мировой экономике», - сказал, комментируя событие, руководитель украинской делегации первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

Во время встречи особое внимание было обращено на перспективы рационального использования природных ресурсов. Признано, что существующие научные и технические возможности Черноморского региона должны быть направлены на усиление роли региона в мировой торговой сообществе.

Напомним, ОЧЭС была основана в июне 1992 года Стамбульской Декларации. Организация объединяет 12 стран: Республика Албания, Республика Армения, Республика Болгария, Грузия, Греческая Республика, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация. Республика Сербия, Республика Турция и Украина.