В Киеве сотрудница банка воровала деньги у пенсионеров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепровского района города Киева.

Сообщается, что прокуратура Днепровского района Киева поддержала государственное обвинение в судебном разбирательстве по делу относительно должностного лица одного из столичных отделений филиала банка, которая незаконно снимала денежные средства со счетов вкладчиков-пенсионеров.

Установлено, что на протяжении ноября 2012 года - января 2013 года заведующая территориальным отделением филиала банка, имея доступ к банковской программе, подделала заявления на выдачу наличности от имени вкладчиков-пенсионеров. В дальнейшем злоумышленница на основании поддельных заявлений получила из кассы банка 61 тыс. грн.

В отношении должностного лица финучреждения было открыто уголовное производство по ч. 1, 3, ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного лицу или находившееся в его ведении» и ч. 1, 3 ст. 200 УКУ «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованию для их изготовления».

Приговором Днепровского районного суда работница банка признана виновной и приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, суд лишил осужденную права занимать должности, связанные с полной материальной ответственностью, сроком на 2 года и обязал ее выплатить 61 тыс. грн банку, который до этого возместил потерпевшим весь нанесенный ущерб.