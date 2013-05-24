Посол ЕС сегодня будет в Донецке (программа пребывания)

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Главная цель визита заключается в открытии нового Информационного центра ЕС в Донецком государственном университете. После официального открытия центра Томбинский выступит перед студентами университета и обсудит с ними текущие вопросы двусторонних отношений между Украиной и ЕС. В частности, будет идти речь о вопросах, связанных с Соглашением об ассоциации и теми преимуществами, которые она может дать украинским гражданам. Томбинский также примет участие во вручении наград победителям конкурса «Евродебаты».

Кроме того, посол Томбинский встретится с представителями местных и региональных властей, в частности - председателем Донецкого областного совета Андреем Шишацким. Он посетит ряд проектов, которые были профинансированы Европейским Союзом и осуществляются в Донецке и Донецкой области. Программа его визита также включит в себя встречу с группой молодых граждан ЕС, которые работают волонтерами, осуществляя социальные и образовательные проекты в Донецке.

Также посол Томбинский даст интервью ежедневной газете «Донецкие новости».