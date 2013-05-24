Украина предлагает Польше либерализовать грузовые перевозки

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил глава министерства Владимир Козак во время встречи с заместителем государственного секретаря Министерства транспорта, строительства и морского хозяйства Республики Польша Мачеем Янковским в рамках Международного транспортного форума в Лейпциге (Германия).

«Объемы международных грузовых автомобильных перевозок между Украиной и Польшей одни из крупнейших в двусторонних отношениях нашего государства», - сказал Козак, отметив, что украинское министерство уже разработало проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Польша о международных автомобильных перевозках от 18 мая 1992 года, который готовы передать в Польшу и обсудить его положения в ближайшее время.

При этом министр инфраструктуры Украины отметил значительное развитие авиаперевозок между странами, которому, в частности, способствует подписанное 12 марта 2013 года новое Соглашение о воздушном сообщении.

В то же время, для улучшения других видов транспортного сообщения между Украиной и Польшей Владимир Козак пригласил польскую сторону к более активной работе над рядом совместных межправительственных документов, среди которых: проекты Соглашения о железнодорожном сообщении через государственную границу, Соглашения о содержании дорожных пограничных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе и Соглашения о морском торговом судоходстве.

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Как сообщал УНИАН, Украина также предложила России полную либерализацию грузовых перевозок между странами.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками. Украинские автоперевозчики в 2012 году, с учетом разрешений, выданных Государственной инспекцией Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и госпредприятием СМАП, получили 660 тыс. разрешений на международные автоперевозки.

Укртрансинспекция за 3 месяца 2013 года выдала 2 083 тыс. разрешений на осуществление автоперевозок.