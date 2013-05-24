Эксперты: бытовая химия вызывает аллергию

Об этом президент Ассоциации аллергологов Украины, профессор аллергологии Борис Пухлик сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Влияние бытовой химии на рост уровня аллергических заболеваний в Украине и пути решения проблемы».

"Взаимодействуя с нашим организмом, вещества, которые содержатся в средствах бытовой химии, способствуют снижению иммунитета, могут приводить к развитию кожных и респираторных аллергических заболеваний. Агрессивные химические вещества могут проникать в организм через кожный покров, вызывая контактный дерматит", - сказал Пухлик.

Вместе с тем, он отметил, что использование качественной бытовой химии, которая не содержит аллергенов, способно минимизировать негативное воздействие веществ на организм человека.

Как отметила технолог экологического производства бытовой химии Анна Ясинская-Капитняк, в Украине на отечественном предприятии "Амрита" недавно был разработан стиральный порошок, который не содержит фосфатов, фосфанатов и цеолитов, хлора и других веществ, которые являются токсичными для организма человека и широко используются в бытовой химии. Она отметила, что стиральные средства этой фирмы содержат натуральные компоненты, а также мягкие моющие средства природного происхождения, которые являются безопасными для организма человека.

Также участники пресс-конференции отметили, что средства бытовой химии, которые хранятся в жилых помещениях, существенно влияют на состояние здоровья человека. В качестве примера они привели данные исследований агентства по защите окружающей среды США, в соответствии с которыми, из-за содержания химических веществ в бытовой химии воздух в домах в 2-5 раз грязнее, чем на улице.