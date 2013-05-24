Полтавский облсовет выделил деньги на памятник Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято 23 мая на сессии облсовета.

На заседании начальник управления культуры Полтавской ОГА Геннадий Фасий сообщил депутатам, что памятники поэту планируется установить в таких населенных пунктах, как Гадяч, Глобино, Козельщина, Чернухи, Чутово, Опошня.

«Эта сумма (417,5 тыс. грн). пойдет как софинансирование, - сказал Фасий. - То есть средства на установку памятников направят не только из областного бюджета, свой вклад сделают и спонсоры».

Руководитель полтавской областной организации КПУ Александр Масенко выступил против выделения денег на установку памятников.

«Я, конечно, понимаю, что мне могут сказать: "В каждом районе стоит памятник Ленину", но не я их устанавливал. И, возможно, это было неправильно. Думаю, лучше бы эту сумму потратили на онкобольных детей», - сказал Масенко.

Справка УНИАН. В 2014 году будет праздноваться 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко.