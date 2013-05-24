В Житомире презентовали шестую книгу «Реабилитированные историей»

Как передает корреспондент УНИАН, книга является составной частью 27-томной научно-документальной серии книг «Реабилитированные историей», издаваемый в соответствии с постановлениями Верховного Совета Украины и Кабинета Министров Украины.

Шестая книга состоит из пяти разделов, в которых помещены очерки, которые на документальной основе раскрывают политические репрессии в Житомирской области периода «большого террора» 1937-1938 годов и технологию осуществления репрессий среди интеллигенции Житомирской области в 30-х гг .

В книге также содержатся оригинальные документы этого периода, воспоминания свидетелей тогдашних событий, биографические справки на почти 5,7 тыс. репрессированных уроженцев и жителей нашего края, фамилии которых начинаются с букв Р, С, Т, У и 206 фотографий репрессированных, которые публикуются впервые .

Кроме того, в рамках работы над книгой сотрудниками группы изучено более 50 тыс. уголовных дел в архивах Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, государственных архивах Украины и области. Книга предназначена для научных работников, студентов, учителей, краеведов и всех тех, кто интересуется историей Украины и Житомирской области.

Всего в шести книгах «Реабилитированные историей» уже помещено 38139 коротких биографических справок о репрессированных и 798 фотографий и 173 оригинальных документов, публикуемых впервые.