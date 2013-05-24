Мошенники предлагают анализ воды из крана

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы “Киевводоканала”, обнародованном в связи с информацией от жителей столицы, что в течение последнего времени участились телефонные звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками «Киевводоканала» и предлагают сделать дополнительный анализ воды, которая подается в их дома.

“В связи с этим, для недопущения дальнейшей дезинформации населения, считаем необходимым отметить, что подобная деятельность никоим образом не касается работы «Киевводоканала». Проведение обществом плановых проверок качества питьевой воды в контрольных точках городской сети водоснабжения – это услуга, которая входит в состав тарифа и не оплачивается отдельно”, - отмечают на предприятии.

Также отмечается, что качество питьевой воды в сетях централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Киева находится под жестким лабораторным контролем Киевской городской санэпидемстанции и трех производственных лабораторий “Киевводоканала”.

На предприятии заверяют, что все его лаборатории регулярно проходят аттестацию на соответствие действующим требованиям, пробы отбираются и анализируются специалистами по всем правилам и в соответствии со специальной методикой.

“В то же время исследование проб воды другими организациями, которые не имеют соответствующего аттестата, не могут гарантировать достоверных результатов”, - отмечается в заявлении.