Серийный вор пытался вынести сейф из банка

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, работники Косовского райотдела милиции задержали вора, который обворовывал аптеки, магазины, парикмахерские, а в завершение пытался вынести сейф из одного из банков города. Вор «работал» не только в пределах Косово, но и по всей территории района. Так, в одном из магазинов он украл колбасу, хлебобулочные изделия, дорогой коньяк, пиво «Львовское», сигареты «Парламент» на общую сумму 533 гривни. В парикмахерской украл 400 гривень. Механизм совершения краж был одинаковым – путем взлома входных дверей.

Впоследствии правоохранители вышли на след вероятного вора, который оказался 37-летним жителем Косовского района. В милиции замечают, что пока милиционеры устанавливали его место пребывания, на этой неделе мужчина решил ограбить банк. Вооружившись ломом, он взломал входную дверь банка и проник вовнутрь. Там мужчина увидел большой сейф, открыть который ему не удалось. Попробовал вынести сейф, но он оказался слишком тяжелым, поэтому вор тянул его вплоть до момента приезда охраны банка.

Следственным подразделением Косовского РО УМВД открыто многоэпизодное уголовное производство по факту совершения краж, за которые задержанному угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.