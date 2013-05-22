За один квартал от стационарных телефонов отказались почти 100 тысяч абонентов

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом, согласно данным Госстата, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года в Украине количество абонентов выросло на 170 тыс.

По состоянию на 1 апреля т.г. в Украине насчитывалось 10,411 млн абонентов фиксированной городской телефонной связи (по сравнению с І кварталом 2012 г. снизилось на 150 тыс., а по сравнению с IV кварталом 2012 г. выросло почти на 200 тыс.), из них 8,497 млн домашних телефонов (по сравнению с І кварталом 2012 г. падение более чем на 180 тыс., а по сравнению с IV кварталом 2012 г. рост на 134 тыс.).

Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в первом квартале 2013 года снизилось по сравнению с первым кварталом 2012 года на 68 тыс. (по сравнению с IV кварталом 2012 года падение на 21 тыс) и составило 1,5 млн., из них количество домашних телефонов составило 1,369 млн. (падение на 65 тыс. по сравнению с І кварталом 2012 г. и на 19 тыс. - по сравнению с IV кварталом 2012 г.).

Количество таксофонов фиксированной телефонной связи в Украине в первом квартале 2013 года снизилось по сравнению с первым кварталом 2012 года почти вдвое – с 18 тыс. до 9,4 тыс. В сельской местности сегодня насчитывается 231 таксофон (в первом квартале 2012 года было 512).

Как сообщал УНИАН, последние несколько лет фиксированная телефонная связь в Украине демонстрирует устойчивую тенденцию сокращения абонентской базы, основными причинами чего является распространение и доступность мобильной связи, а также повышение в последние два года тарифов на услуги фиксированной телефонной связи.