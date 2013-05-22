Кабмин выделил более 680 миллионов на развитие регионов

В целом будет построено и реконструировано 145 объектов. Среди них - больницы, школы, детсады, жилые дома, художественные учреждения, а также объекты дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта. На реализацию этих мероприятий выделено 684,2 грн из государственного фонда регионального развития. При формировании перечня объектов использовались заявки губернаторов, а также проводились консультации с депутатами-мажоритарщиками. «Развитие регионов - это один из приоритетов Стратегии развития Украины. Правительство выделило финансирование в размере более 680 млн грн на строительство и реконструкцию 145 объектов в областях. Проведенные работы позволят расширить и обновить инфраструктуру городов и районов страны, а также обновить социально важные объекты », - сказал Александр Вилкул.

Среди ключевых объектов, на которых будут вестись строительство и реконструкция в 2013 году, отмечены следующие.

Автономная Республика Крым: • Строительство системы водоснабжения пивично-восточной части г. Симферополя (микрорайон «Красная горка») • Строительство газораспределительной станции в с. Вишневое г. Севастополь • Реконструкция котельной в г. Феодосия и котельной детсада в с. Крымка Джанкойского района • Строительство детсада на 150 мест в пгт Заозерное • Строительство водопровода от очистных сооружений фронтового и Феодосийского водохранилищ до с. Береговое в г. Феодосия (вторая очередь) • Реконструкция водовода от Балановская водохранилища до г. Зуя и другие работы.

Винницкая область: • Реконструкция детсада в с. Широкая Гребля Хмельницкого района • Реконструкция с надстройкой отделения срочной и планово-консультативной помощи в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в г. Винница • Строительство школ в с. Михайловка Гайсинского района и с. Зведеновка Шаргородского района • Реконструкция детсадов в с. Широкая Гребля Хмельницкого района, с. Дорошовка Ямпольского района, а также в пгт Сутиски Тывровского района Волынская область: • Строительство школы в с. Житновка Камень-Каширского района и с. Белин Ковельского района • Реконструкция детсадов в с. Бузаки Камень-Каширского района, а также в пгт Турийск • Достройка спортивного корпуса в спецшколу интернат в пгт Заболотье Ратновского района и другое.

Днепропетровская область • Продолжение реставрации Троицкого собора в Новомосковске • Строительство пешеходных переходов закрытого типа в Днепропетровске (по проспекту Газеты «Правда») • Реконструкция водопроводных сетей в Синельниково • Ремонтные работы на Заводском районном территориальном центре социального обслуживания пенсионеров в Днепродзержинске

Донецкая область • Строительство дошкольного учебного заведения в Буденновском районе • Реконструкция насосной станции Енакиевского фильтровальной станции • Строительство школы на 440 мест в детском оздоровительном комплексе «Изумрудный городок» г. Святогорск • Реконструкция детского сада, а также установление в нем блочной мини-котельной в пгт Мангуш Первомайского района и другое.

Житомирская область • Строительство Музея природы в Житомире • Строительство лечебного корпуса центральной районной больницы на 200 коек в г. Романов • Реконструкция детской школы искусств в Житомире Закарпатская область • Строительство больницы в с. Нижняя Апша Тячевского района • Реконструкция и расширение областного центра нейрохирургии и неврологии в Ужгороде • Строительство школы в с. Красное Ужгородского района • Строительство детсада в с. Боржавское Виноградовского района • Строительство спортивного комплекса в г. Тячеве • Строительство районной больницы в г. Рахов

Запорожская область • Строительство поликлиники в пгт Кушугум Ивано-Франковская область • Строительство современного областного перинатального центра в Харькове (первая очередь) • Реконструкция областного драматического театра имени И.Франко Киевская область • Строительство школы в с. Микуличи Бородянского района

Кировоградская область • Реконструкция водопровода «Днепр-Кировоград» в Светловодске • Реконструкция театральной площади в Кировограде • Реконструкция главного корпуса станции переливания крови в Кировограде • Реконструкция областного центра детского и юношеского творчества и др. Луганская область • Реконструкция областной клинической больницы в Луганске • Реконструкция помещения для центра неотложных состояний и медицины катастроф областной больницы в Луганске • Реконструкция детсада в пгт Калиново Попаснянского района

Львовская область • Реконструкция пищеблока областной психиатрической больницы во Львове • Строительство школы на 480 мест в с. Нижняя Яблонька Турковского района • Строительство детской туристической базы центра краеведения, экскурсий и туризма учащейся молодежи • Реконструкция родильного отделения на 30 коек районной больницы в г. Броды • Строительство народного дома «Просвита» на 250 мест в с. Бучалы Городокского района и другие Одесская область • Строительство поликлиники на 375 посещений в смену по ул. Дунайской, 15 в г. Рени • Реконструкция под детский сад на 150 мест здания казармы, г. Беляевка • Строительство детского сада на 110 мест по ул. Строителей, 3, в с. Каролино-Бугаз Овидиопольского района • Строительство школы, с. Новопетровка Великомихайловского района Ровенская область • Строительство средней школы на 834 ученических места по ул. Харьковчан в пгт Заречное • Реконструкция дома культуры в с. Большой Мидск Костопольского района • Реконструкция детского сада по ул. Леси Украинский в с. Курозваны Гощанского района

Сумская область Достройка роддома с Диагностическим центром и детской поликлиники по ул. Семашко, 7-А в г. Конотопе

Тернопольская область • Строительство общеобразовательной школы I-II степени, с. Соколов Тереблянского района • Реконструкция общеобразовательной школы I-III степени с достройкой учебных классов, пищеблока, спортзала, актового зала, бассейна (первая очередь) по ул. Шевченко, 15 в г. Скалате

Харьковская область • Реконструкция водовода от ул. Ахсарова (магазин «Тополек») до автозаправочной станции «Дубрава» по ул. Деревянко в г. Харькове • Строительство коллектора ливневой канализации от ул. 50-ричя СССР к водоему в районе ул. Морозова в г. Харьков • Реконструкция помещений травматологического и ревматологического отделений 8-го этажа главного лечебного корпуса, помещения под обустройство Центра экстренной помощи и медицины катастроф коммунального учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница - Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» по просп . Правды, 13, в г. Харькове. • Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Волчанске

Херсонская область • Реконструкция Верхньоантонивського водозабора и водовода питьевой воды, г. Херсон • Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к с. Томарино Бериславского района • Реконструкция под детский сад на 40 мест общежития в с. Первопокровка Нижнесерогозского района • Реконструкция (первая очередь) дошкольного учреждения «Теремок» по ул. Пушкина, 4, в пгт Новотроицкое Хмельницкая область • Строительство палатного корпуса с детским отделением и детской консультацией по ул. Горького, 7, в г. Дунаевцы • Строительство общеобразовательной школы, с. Скаржинцы Ярмолинецкого района • Реконструкция здания детского творчества по ул. Подольской, 24 в пгт Новая Ушица • Завершение строительства школы на 110 учащихся, с. Новая Синявка Старосинявского района

Черновицкая область • Строительство пищеблока в пансионате бальнеологического отделения областного центра медико-социальной реабилитации детей по ул. Героев Сталинграда, 11, в г. Черновцах • Реконструкция с достройкой учебного корпуса, спортзала и столовой общеобразовательной школы I-III степени, с. Верхние Шеровцы Заставнивского района • Строительство общеобразовательной школы I-III степени, с. Йорданешты Глыбоцкого района • Реконструкция с переоборудованием под дошкольное учебное заведение здания солдатской столовой по ул. Гвардейской, 15 в г. Сторожинце Черновицкая область Строительство (первая очередь) второго корпуса школы-гимназии № 1 по ул. Киевской, 190 в Прилуках

г. Киев • Строительство жилого дома (для обеспечения социальным жильем очередников квартучета) и детского сада (7 очередь) на участке № 36 в четвертом микрорайоне жилого массива Позняки в Дарницком районе • Реставрация государственного специализированного художественного учебного заведения «Киевская детская школа искусств № 2 им. М.И. Вериковского »по ул. Воровского, 2, в Шевченковском районе.