В Кабмине обещают выполнить обязательства перед экспортерами

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время пресс-конференции, которая состоялась после закрытия заседания, сообщает РБК-Украина.

«Вы знаете, что недавно Кабинет министров приглашал бизнес, который работает с Республикой Беларусь, на встречу – мы выслушали все проблемные вопросы. Уже сегодня я получил ответ, что по этим позициям началась работа. Могу с уверенностью сказать – все обязательства, которые правительство Украины взяло перед бизнесом, будут реализованы уже в этом году», – подчеркнул Сергей Арбузов.

Он отметил, что такие заседания Межправительственной комиссии дают возможность наиболее эффективно решать проблемные вопросы между странами.

«Во многих вопросах, даже не совсем простых, мы нашли взаимопонимание. Ведь, прежде всего, мы обязаны защищать интересы бизнеса наших стран и учитывать пожелания наших граждан. Мы – братские республики, поэтому не можем не договориться», – сказал первый вице-премьер-министр Украины.

Сергей Арбузов добавил, что украинско-белорусские взаимоотношения находятся на очень высоком уровне. Это подтверждают цифры – товарооборот между странами в 2012 году достиг 7,5млрд долларов и по сравнению с 2011 годом его прирост составил 18%.

Первый вице-премьер-министр убежден, что дальнейшие отношения между Украиной и Беларусью будут только развиваться. Особенно это касается торгово-экономической сферы. Так, отвечая на вопрос о большом количестве белорусских товаров в нашей стране, Сергей Арбузов отметил: «Я бы хотел, чтобы и наша продукция, в частности, и кондитерская, и пивоваренная, могла быть представлена в Беларуси так же хорошо, как представлены белорусские продукты на рынке Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя правительства Республики Беларусь Владимир Семашко высоко оценил результаты заседания комиссии и подчеркнул, что Беларусь очень заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества.

Будет способствовать этому и Протокол заседания комиссии, который стороны подписали сегодня – в нем учтены позиции Украины и Беларуси по всем актуальным вопросам. Кроме того, важным является факт подписания между представителями Украины и Беларуси Соглашения о межрегиональном и приграничном сотрудничестве.