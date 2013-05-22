Товарооборот между Украиной и Беларусью превысил $7,5 млрд

Об этом заявил глава Минэкономразвития Украины Игорь Прасолов, выступая на XXII заседании Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова, передает РБК-Украина.

«Показательным является выход украинско-белорусского товарооборота на докризисный уровень. Так товарооборот между Украиной и Республикой Беларусь за последние три года вырос более чем в два раза и по итогам 2012 г. составил 7,52 млрд долл. За прошлый год товарооборот между странами увеличился на 1,15 млрд долл., или на 18,1%», - сказал Прасолов, отметив, что вследствие этого Беларусь заняла второе место среди торговых партнеров в СНГ и четвертое место в мире.

«Эту динамику мы прогнозировали, и считаем, что ее необходимо не только сохранить, но и приложить усилия для обеспечения дальнейшего роста показателей взаимной торговли», - отметил глава МЭРТ.

По его мнению, торгово-экономические отношения между странами имеют значительный потенциал. Среди приоритетных направлений их развития министр выделил транспортную сферу, производство сельхозтехники, агропромышленный комплекс.

Также Игорь Прасолов отметил несколько проблемных вопросов, которые уже поднимались на предыдущем заседании комиссии. В частности, требует решения вопрос, касающийся сроков растаможивания украинской кондитерской продукции при импорте в Беларусь. Напомним, многие украинские компании, не существенные убытки, были вынуждены приостановить действие контрактов по поставкам.

«Наряду с этим хочу отметить, что на внутреннем рынке Беларуси существует также количественное ограничение, которое выражается в установлении норматива - 85% удельного веса продаж белорусских кондитерских изделий. Таким образом, на долю Украины и других импортеров приходится лишь 15%», - пояснил Прасолов.

«Вместе с тем, мы считаем, что эти вопросы могут и должны быть урегулированы, а сегодняшнее совместное заседание комиссии будет способствовать дальнейшему развитию нашего сотрудничества», - резюмировал министр экономического развития и торговли Украины.