Девальвационное давление на гривну снижается - эксперты

В ближайшие месяцы на валютном рынке будет царить спокойствие, а складывающиеся обстоятельства будут не только содействовать снижению спроса на валюту со стороны населения, но и позволят Национальному банку пополнить золотовалютные резервы, что будет и далее укреплять позиции гривны и снижать девальвационное давление на нее.

По мнению аналитиков Независимой ассоциации банков Украины, ситуация на валютном рынке, как межбанковском, так и наличном, демонстрирует признаки стабилизации во многом благодаря стабильности курса гривны.

«Снижение спроса населения на иностранную валюту проявлялось в постепенном сокращении валютных депозитов: их объем в течение месяца сократился на $5,4 млн, а с начала года объем валютных депозитов физлиц сократился на $74,7 млн. Снижение привлекательности валюты для населения объясняется низким уровнем процентных ставок по таким депозитам: в апреле среднемесячные депозитные ставки в иностранной валюте составили 6,29%, в национальной валюте - 11,56%. Влияет на снижение спроса и достаточная стабильность курса. Учитывая начало сезона отпусков, в течение ближайших двух месяцев предложение иностранной валюты на наличном рынке, вероятно, будет расти», — говорится в сообщении НАБУ о ситуации на валютном рынке.

Спокойная ситуация на валютном рынке также привела к тому, что сейчас Национальный банк Украины практически не вмешивается в ход торгов валютой на межбанковском рынке, а наоборот — пополняет свои золотовалютные резервы. По итогам I квартала текущего года их объем увеличился на 0,7% до $24,7 млрд, а на начало мая составил $25,24 млрд. По мнению экспертов, стабильная ситуация на валютном рынке, а также продление действия норматива об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами позволит Нацбанку в ближайшие месяцы пополнять резервы за счет выкупа излишков валюты.

«Обязательная продажа части валютной выручки обеспечит более стабильный приток иностранной валюты на межбанковский валютный рынок», — отмечает Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании «Dragon Capital».

В то же время большинство экспертов ожидают роста спроса на валюту с окончанием сезона отпусков и осенней активизацией бизнес-деятельности.