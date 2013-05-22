СЭС: Причиной отравления 22 человек на Львовщине может быть сальмонелла
По предварительным данным, причиной массового отравления работников предприятия “Леони” во Львовской области, может быть сальмонелла.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления государственной санитарно-эпидемиологической службы во Львовской области Роман Павлив.
“Предварительные результаты, которые мы получаем, свидетельствуют, что это может быть сальмонеллез”, - отметил Павлив.
Как сообщили сегодня УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, со ссылкой на данные Львовской областной СЭС, 17-21 мая с предварительным диагнозом “острая кишечная инфекция” в инфекционные отделения медицинских учреждений Львовской области госпитализированы 22 человека - работники завода ООО «Леони», который находится в селе Нежухив Стрыйского района (на протяжении 21 мая поступили 4 человека).
По состоянию на 7 часов утра среды, 22 мая, госпитализированы 22 человека (10 человек находятся в состоянии средней тяжести, 12 – в состоянии легкой степени тяжести).
Потерпевшим пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.
“Вопрос об открытии чрезвычайной ситуации будет решен по получении результатов лабораторного исследования больных. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация контролируется”, - отмечается в сообщении.