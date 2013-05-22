В Винницкой области мужчина сбежал из зала суда и прятался в лесопосадке

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, беглеца задержали 21 мая.

Мужчина привлекается к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения группой лиц. По окончании судебного заседания утром 21 мая, он самовольно покинул помещение суда и на попутном автомобиле доехал до Тульчинского района, где скрывался в лесопосадке.

Через несколько часов после побега он был задержан правоохранителями.

По факту побега из-под стражи в соответствии со ст. 393 УК Украины открыто уголовное производство. Такое преступление карается заключениям сроком от 3 до 5 лет. Следствие выясняет обстоятельства совершения правонарушения.

Кроме того, приказом начальника УМВД в Винницкой области Виктора Русина назначено служебное расследование в отношении работников милиции, допустивших побег подсудимого.