Нацбанк уже реализовал почти 26 тысяч инвестиционных монет

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская.

«Только за I квартал 2013 года реализовано 8095 шт. инвестиционных монет на общую сумму 15,82 млн грн. (из золота – 2264 шт. на сумму 14,00 млн грн, из серебра – 5831 шт. на сумму 1,82 млн грн), что на 16,2% монет больше, чем за аналогичный период прошлого года», - проинформировала Рычаковская.

По ее словам, такие объемы реализации свидетельствуют о заинтересованности населения в этой группе монетной продукции, которая является надежным средством сбережения денег и инвестирования.

Она также подчеркнула, что НБУ проводит прозрачную ценовую политику по операциям купли-продажи инвестиционных монет. «Цены продажи инвестиционных монет рассчитываются, исходя из стоимости металла в монете, увеличенных на размер надбавки (премии). Закупочные цены на инвестиционные монеты рассчитываются, исходя из стоимости металла в монете, увеличенных на номинал инвестиционной монеты», - рассказала заместитель главы НБУ.

Также Рычаковская заявила, что сегодня реализацию и обратный выкуп инвестиционных монет осуществляют 38 уполномоченных банков и все территориальные управления Нацбанка.

«Кроме того, с мая 2013 года вводится передача инвестиционных монет уполномоченным банкам (ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», ПАО «Банк Форум», ПАО «ВиЭйБи Банк» и АО «ИМЭКСБАНК») без предварительной оплаты для реализации физическим и юридическим лицам по ценам продажи НБУ», - подытожила Рычаковская.