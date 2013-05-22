Нацбанк уже реализовал почти 26 тысяч инвестиционных монет
Национальный банк Украины в период с января 2012 года по март 2013 года реализовал 25 тысяч 835 инвестиционных монет на общую сумму 68,41 млн грн.
Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская.
«Только за I квартал 2013 года реализовано 8095 шт. инвестиционных монет на общую сумму 15,82 млн грн. (из золота – 2264 шт. на сумму 14,00 млн грн, из серебра – 5831 шт. на сумму 1,82 млн грн), что на 16,2% монет больше, чем за аналогичный период прошлого года», - проинформировала Рычаковская.
По ее словам, такие объемы реализации свидетельствуют о заинтересованности населения в этой группе монетной продукции, которая является надежным средством сбережения денег и инвестирования.
Она также подчеркнула, что НБУ проводит прозрачную ценовую политику по операциям купли-продажи инвестиционных монет. «Цены продажи инвестиционных монет рассчитываются, исходя из стоимости металла в монете, увеличенных на размер надбавки (премии). Закупочные цены на инвестиционные монеты рассчитываются, исходя из стоимости металла в монете, увеличенных на номинал инвестиционной монеты», - рассказала заместитель главы НБУ.
Также Рычаковская заявила, что сегодня реализацию и обратный выкуп инвестиционных монет осуществляют 38 уполномоченных банков и все территориальные управления Нацбанка.
«Кроме того, с мая 2013 года вводится передача инвестиционных монет уполномоченным банкам (ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», ПАО «Банк Форум», ПАО «ВиЭйБи Банк» и АО «ИМЭКСБАНК») без предварительной оплаты для реализации физическим и юридическим лицам по ценам продажи НБУ», - подытожила Рычаковская.