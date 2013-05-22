В 468 обесточенных населенных пунктах восстановлено электроснабжение

В девяти областях Украины полностью возобновлено электроснабжение 468 населенных пунктов, обесточенных в ночь на 21 мая из-за непогоды.

В частности, подача электроэнергии восстановлена ​​в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, к восстановительным работам привлекалось 790 человек и 235 единиц техники.

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