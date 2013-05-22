Доллар на межбанке вырос до максимума за последние полгода

Так дорого американская валюта не стоила с 7 ноября прошлого года, когда ее котировки достигли 8,17-8,181 грн. Последний всплеск подорожания доллара начался после майских праздников, когда иностранная валюта повысилась в цене в среднем на три копейки. Наличный рынок двигался в фарватере этого тренда: по данным finance.ua, с начала месяца доллар подорожал на четыре копейки, и сейчас его средняя стоимость в обменных пунктах составляет 8,12/8,16 грн.

Рост курса доллара является краткосрочным явлением, поскольку связан с увеличением спроса на иностранную валюту со стороны акционеров прибыльных компаний. Традиционно, в мае иностранные инвесторы покупают валюту для вывода полученных дивидендов, сообщает Коммерсант-Украина.

"Это связано с ситуативными покупками валюты компаниями-нерезидентами для выплаты дивидендов. Есть также некоторая спекулятивная составляющая, поскольку гривневой ликвидности на рынке очень много",— объясняет член правления-казначей "Дочернего банка Сбербанка России" Дмитрий Золотько. Действительно, с 8 мая остатки на корсчетах выросли почти на 7 млрд грн, а стоимость суточных кредитов упала до всего 1,9%.

Как правило, дивиденды выплачивают "дочки" иностранных компаний либо компании с крупными иностранными акционерами. Например, о намерении выплатить дивиденды акционерам заявляли в "Мироновском хлебопродукте" (на сумму $120 млн), а также в "Милкиленде", где не назвали сумму выплат. Крупные дивиденды также может выплатить компания "Киевстар", прибыль которой в 2012 году составила 4,09 млрд грн.

Эксперты уверены, что поводов для опасений нет, поскольку в ближайшее время гривна отыграет потерянные копейки. "Банки с иностранным капиталом не будут выплачивать крупные дивиденды в этом году, поэтому спрос на валюту временный и небольшой. Мы ожидаем, что до конца мая доллар может подорожать еще на пару копеек",— отмечает казначей одного из крупных банков. "Не думаю, что мы далеко уйдем от курса 8,16 грн/$. Максимум доллар подорожает еще на одну копейку",— ожидает Дмитрий Золотько.

Участники рынка уверены, что после майских выплат ситуация на валютном рынке стабилизируется. "До августа серьезных колебаний мы не ожидаем. К началу отпускного периода предложение валюты традиционно должно возрасти при умеренном спросе",— говорит член правления, директор по финансовым рынкам Креди Агриколь Банка Вадим Ганах. Главным фактором для снижения спроса и стоимости валюты будет отсутствие спекуляций на валютном рынке. "Ситуация останется неизменной, хотя небольшой всплеск спроса на валюту может наблюдаться в начале лета и осенью. Однако эти всплески будут намного слабее, чем раньше, поскольку спекулятивная составляющая валютных операций населения значительно снизилась. Резкие движения на рынке могут быть только результатом чрезвычайных событий в мире или спекулятивных провокаций на рынке",— убежден аналитик Укрсоцбанка Тантели Ратувухери.