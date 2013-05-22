Добыча сланцевого газа снизит энергетическую зависимость Украины - эксперт

Об это он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ. Эксперт сказал, что лидерство на газовом рынке до 2035 года достанется Украине и Польше. Освальд пояснил свое мнение тем, что эти страны располагают значительными залежами сланцевого газа, а также наличием политической воли у руководителей Украины и Польши к развитию этой отрасли.

Эксперт подчеркивает, что главным позитивным результатом добычи сланцевого газа станет уменьшение энергетической зависимости от импортируемого газа, в частности российского. Более того, аналитик «A.T.Kearney» полагает, что Украина может начать экспортировать газ, что позитивно отразится на торговом балансе страны и на всей экономике страны в целом, добавил он.

Напомним, Курт Освальд является автором исследования о роли сланцевого газа в будущем Европы.