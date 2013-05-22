В Николаеве уже 17 человек оказались в больнице, отравившись в одном из кафе

08:56, 22 мая 2013
Общество
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В Николаеве в областную и детскую инфекционные больницы с пищевым отравлением госпитализировано уже 17 человек, в том числе 5 детей, которые ели в одном из кафе.

В Николаеве произошло массовое отравление / Фото: diapazon.kz

Течение заболевания госпитализированных – средней степени тяжести, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Специалистами городской СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

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Ситуация находится под контролем Управления ГСЧС в Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 20 мая закрыла закусочную ”Кебаб+” в Николаеве, где произошло массовое отравление людей. Среди потерпевших также официантка этого заведения. Установлено, что не все работники закусочной имели санитарные книжки, некоторые из них не прошли своевременно медосмотр.

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