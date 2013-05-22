Украина и Беларусь намерены расширить торговое сотрудничество

Встреча состоится в рамках 22-го заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Во время заседания комиссии планируется обсудить проблемные вопросы, связанные с двусторонней торговлей, в частности, установление со стороны Беларуси тарифных и нетарифных ограничений на поставки украинской продукции, а также трудности, возникающие в торговле между нашими странами, связанные с членством Белоруссии в Таможенном союзе с Россией и Казахстаном. В частности, Украина будет добиваться пересмотра правил таможенного оформления кондитерских изделий, которые иногда задерживаются на таможенных складах по несколько недель, что усложняет поставки наших сладостей и приводит к убыткам украинских производителей. Еще одна тема, интересующая украинскую сторону — пересмотр пошлин на пиво украинского производства. Кроме того, будет обсужден вопрос о ситуации с поставкой украинского мяса и молочной продукции в Беларусь.

В ходе заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества стороны намерены также обсудить вопросы кооперации в производстве аграрной техники, железнодорожных вагонов, общественного транспорта, поставок и транзита украинской электроэнергии.

«Мы удовлетворены тем, что в настоящее время налаживается взаимодействие Украины с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством. Осуществляется подготовка проекта Меморандума о предоставлении Украине статуса наблюдателя при Евразийской экономической комиссии. Мы благодарны нашим белорусским партнерам за готовность принять активное участие в переговорах по отработке этого документа. Идя на сближение с Таможенным Союзом, мы рассчитываем на обеспечение сбалансированных условий торговли, углубление секторального сотрудничества как с интеграционным объединением в целом, так и с его государствами-участниками», — завил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

СПРАВКА: по итогам 2012 года Беларусь заняла второе место после России по объемам взаимной торговли среди стран СНГ и 4-е среди всех стран мира. Торговый оборот между Украиной и Беларусью по итогам 2012 года составил $ 7,5 млрд. Объем экспорта из Украины в Беларусь составил $ 2,3 млрд, а объем импорта из Беларуси – $ 5,1 млрд.