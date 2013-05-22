На Крещатике попытаются еще раз высадить дорогие каштаны Бриотти

На Крещатике все же растут каштаны Бриотти, но только два. Беспородность с помпой высаженных в сердце столицы деревьев доказала специальная экспертиза, которую провели специалисты ботанического сада имени Гришко.

Отметим, что киевские власти уже признали, что дорогие итальянские каштаны подменили обычными, сообщает ТСН.

"Вопрос в том, где могла быть такая подмена. То ли с итальянской стороны была завезена такая партия, или подмена была сделана уже у нас, в Украине. Сейчас расследованием занимается прокуратура. Дело на контроле главы КГГА", - сообщил советник председателя КГГА Александр Мазурчак.

Теперь, чтобы узнать, итальянские ли деревья продали киевлянам, из-под корней будут брать пробы грунта, а вора, провернувшего каштановую сделку, будет искать прокуратура. Часть каштанов, чуть больше сотни деревьев, Киеву подарили благотворители. Остальные полторы сотни город покупал за бюджетные средства.

Тендер проводила КГГА, покупала деревья у итальянцев, у фирмы с названием "Профессиональный садовник". Однако сейчас ее телефоны не отвечают, а по адресу, указанному в интернете, на самом деле находится частный дом.

Дома же никого нет. Между тем деревца, которые только месяц как начали приживаться на Крещатике, пересадят в столичные парки, а Бриотти попытаются закупить еще раз.