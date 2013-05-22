Ветерану войны принесли орден через 68 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, отличие ветерану вручили председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов и генеральный консул Российской Федерации в Харькове Сергей Семенов.

«Я очень благодарен всем, кто заботился о том, чтобы мне дали этот орден, - поблагодарил ветеран, - я уже не ждал. Я думал, что никогда его не получу. Ведь прошло слишком много времени».

Справка УНИАН. Осенью прошлого года во время личного приема граждан к председателю Харьковского областного совета Сергею Чернову обратился ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Иванович Шевченко, 1926 г.р., проживающий в селе Мартыновка Красноградского района, с просьбой оказать содействие в получении награды - ордена «Красная Звезда».

Приказом командира 229 Стрелковой Дивизии 21-й Армии Первого Украинского Фронта от 10 июня 1945 его наградили орденом «Красная Звезда». Харьковский областной совет обратился к ряду официальных инстанций Российской Федерации и Украины с просьбой прояснить ситуацию, а в случае подтверждения информации - способствовать вручению награды. При активном участии Генерального консульства Российской Федерации в Харькове Д.Шевченко была вручена награда.