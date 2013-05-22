Мошенник 6 лет находился в международном розыске

Как сообщили корреспонденту УНИАН, 54-летний задержанный обвиняется в завладении мошенническим способом средствами граждан Российской Федерации на общую сумму свыше 6,5 млн. грн.

В связи с уклонением от расследования возбужденного в отношении него уголовного дела правоохранительными органами Российской Федерации в 2007 году мужчина был объявлен в розыск. В течение длительного времени подозреваемый скрывался в Украине. В конце прошлой недели он был задержан работниками милиции в Тернополе.

Материалы экстрадиционной проверки прокуратурой области направлены в Генеральную прокуратуру Украины для решения вопроса о выдаче задержанного правоохранительным органам России.