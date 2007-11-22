Задержан фальшивомонетчик, печатавший купюры 100, 200 и 500 грн.

В Запорожье задержан фальшивомонетчик, изготавливавший купюры номиналом 100, 200 и 500 гривен.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, 34-летнего мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводившихся по заявлениям граждан о появлении в обращении поддельных дензнаков.

"В октябре сотрудники госслужбы по борьбе с экономической преступностью получили информацию о том, что в обращении появились поддельные 500-гривневые банкноты. В результате работы по выявлению источника поступления фальшивок было установлено, что изготовлением поддельных дензнаков по месту проживания занимается 34-летний местный житель. 20 ноября фальшивомонетчик был задержан", - рассказали в ЦОС, отметив, что в ходе обыска у злоумышленника были обнаружены поддельные банкноты достоинством 100 и 500 грн.. а так же "значительное количество заготовок купюр достоинством 100, 200 и 500 грн.

По данным ЦОС, на сегодняшний день в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины - "Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег". В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ведется следствие.