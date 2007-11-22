Сотка самозахваченной земли в Крыму продается по 3 тыс. долларов

Большая часть самовольных захватов земли в Крыму носит исключительно бизнесовый характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Республиканского комитета по земельным ресурсам Николай ГОЛУБЕВ сегодня в Симферополе на заседании рабочей группы по подготовке к предстоящему заседанию Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Мы считаем, что основная группа самозахватов носит чисто экономический характер, то есть бизнесовый характер», - заявил глава Рескомзема.

По данным Н.ГОЛУБЕВА, сегодня на полуострове сотка земли на самозахватах продается по цене до 3 тысяч долларов США. «А те земли, по которым получены госакты, имеют до 8 тысяч долларов по Симферопольскому району», - добавил глава Рескомзема .