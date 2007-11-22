В Ашхабаде завершилось очередное заседание Совета глав правительств СНГ, в котором приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ, главы делегаций стран-членов СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Как сообщает Turkmenistan.ru, на обсуждение было вынесено около 30 вопросов, касающихся сотрудничества стран-членов СНГ в транспортной, финансовой, топливно-энергетической, военной, социальной, гуманитарной и других сферах. В центре внимания участников встречи было также межрегиональное и приграничное взаимодействие, партнерство в вопросах ПВО.

Как отметил в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, «краеугольным камнем всех документов стал экономический блок», в связи с чем поднимался вопрос о необходимости подготовки стратегии экономического развития Содружества. В рамках форума был обсужден ход выполнения Плана по реализации в 2003-2010 гг. мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности сотрудничества стран СНГ в экономической сфере.

По итогам заседания подписан ряд документов, в том числе в сфере согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, гармонизации таможенных процедур при перемещении электроэнергии. Принято решение о создании группы в составе министров агропромышленного комплекса для разработки стратегии развития продовольственного рынка. Главы правительств также обсудили концепцию развития дистанционного обучения в странах СНГ и вопрос о придании ряду учебных заведений статуса базовых организаций в рамках Содружества.

Участники встречи договорились о создании на базе Всероссийского выставочного центра в Москве постоянно действующих выставок государств-членов Содружества, а также об объявлении следующего 2008 года Годом литературы и чтения в рамках СНГ.

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества состоится в мае 2008 года в Минске.