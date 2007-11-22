Скончался великий хореограф Морис Бежар (4 фото)

Французский хореограф Морис Бежар скончался в возрасте 80 лет, сообщает AFP.

О смерти хореографа сообщили представители компании Bejart Ballet Lausanne, основанной самим Бежаром в Швейцарии в 1987 году. Как сообщает Лента.ру, сотрудники компании уведомили о смерти хореографа прежде всего танцоров.

Реформатор балета, уроженец Франции, полвека проработавший за пределами своей родины (последние двадцать лет - в Швейцарии), Морис Бежар умер в одной из клиник Лозанны. У него были больные почки и сердце.

С Бежаром почитали за честь работать все мировые звезды, в том числе Сильви Гийом, Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Хорхе Донн. Музыку для его спектаклей писали Пьер Булез и Нино Рота. Джанни Версаче делал для танцовщиков Бежара костюмы.Труппа Bejart Ballet объездила со своими спектаклями весь мир. Крупнейшие современные постановщики убеждены, что Морис Бежар был самым важным человеком в истории танца в XX веке.

Морис Бежар (настоящая фамилия – Берже) родился 1 января 1927 года в Марселе. Он изучал хореографию в Париже и Лондоне. Псевдоним он позаимствовал у жены драматурга Мольера – Арманды Бежар.

Чувственную стилистику Бежара во Франции 50-х годов не приняли, и он много работал в других европейских странах. Его первый сценический триумф состоялся в Брюсселе в 1959 году, когда он поставил там "Весну священную" на музыку Игоря Стравинского.

С 1994 года Морис Бежар был избран во Французскую Академию.

Последняя премьера Бежара была назначена на 20 декабря 2007 года.

Фотографии с сайта Bejart Ballet Lausanne