В столкновении Фольксвагена с КамАЗом погибли два человека

В Енакиево Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, в том числе гражданин Германии.

Как сообщили УНИАН в Главном облуправлении МЧС, в 21.20 в среду от диспетчера скорой медицинской помощи на пульт оперативно-диспетчерской службы управления МЧС Енакиево поступило сообщение о ДТП на 483-м километре трассы Знаменка-Луганск-Изварино. На место было направлено отделение спасателей. Они установили, что столкнулись два автомобиля - микроавтобус "Фольксваген" и грузовик "КамАЗ". В результате погибли водитель микроавтобуса, 1949 г. р., гражданин Германии, а также его пассажир, анкетные данные которого устанавливаются.

Спасатели МЧС с помощью гидравлического инструмента разрезали корпус микроавтобуса и извлекли тела погибших.

Водитель и пассажир грузовика получили легкие травмы. Водитель госпитализирован.

Причины и обстоятельства ДТП расследуются.