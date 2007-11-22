Суд восстановил уголовные дела против Цушко

Апелляционный суд города Киева отменил решение Печерского райсуда столицы, которым были закрыты уголовные дела в отношении министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Согласно постановлению Апелляционного суда города Киева от 21 ноября 2007 года, текстом которого располагает агентство УНИАН, отменено постановление Печерского районного суда города Киева от 14 июня 2007 года, которым была удовлетворена жалоба адвоката Ю.КРИШМАРЕЛА в интересах В.ЦУШКО на постановления и.о. генерального прокурора Украины от 24 мая 2007 года о возбужении ряда уголовных дел по событиям в Генеральной прокуратуре.

В частности, речь идет о возбуждении уголовного дела по факту захвата здания Генпрокуратуры с целью помешать нормальной работе этого учреждения (по признакам преступления, предусмотренного ст.341 Уголовного кодекса Украины); о возбуждении уголовного дела в отношении В.ЦУШКО по обстоятельствам превышения власти и служебных полномочий, что причинило существенный ущерб охраняемым законом государственным интересам и сопровождалось насилием (по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины); о возбуждении уголовного дела по факту превышения власти и служебных полномочий, что причинило существенный ущерб охраняемым законом государственным интересам и сопровождалось насилием (по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины); о возбуждении уголовного дела по факту вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов (по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК Украины).

Постановлением Апелляционного суда г. Киева отменено постановление Печерского суда, и все материалы направлены на новое судебное разбирательство в тот же суд, но для рассмотрения другим судьей. Как сообщила УНИАН пресс-служба Василия Цушко, решение Апелляционного суда обусловено тем, что при рассмотрении дела Печерским райсудом г.Киева потерпевшая сторона не была поставлена в известность о слушании и начале производства. В связи с этим Апелляционный суд признал решение Печерского суда нарушением прав потерпевшей стороны.

Вышеупомянутое постановление Апелляционного суда города Киева было принято коллегией судей палаты по уголовным делам.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева по жалобе адвоката В.ЦУШКО отменил постановление о возбуждении 4 уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры 24 мая, в том числе и в отношении министра внутренних дел. Решение об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел Печерский суд принял на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.