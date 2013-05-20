Милиция задержала несовершеннолетнего за жестокое убийство бомжа

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, сотрудники уголовного розыска Буденновского райотдела милиции раскрыли убийство мужчины в течение трех дней, зная только имя подозреваемого.

Согласно сообщению, на минувшей неделе в милицию поступила информация о том, что на терриконе в микрорайоне ВАЗ обнаружен труп - тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти нашли рабочие, проводившие там строительные работы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством органов внутренних дел района и области. У потерпевшего была разбита голова, перерезаны вены на руках, судмедэксперт насчитал на теле погибшего 16 ножевых ранений, 8 из которых находились в области сердца.

Личность погибшего оперативники установили быстро, им оказался 30-летний безработный, который вел бродяжнический образ жизни.

Сотрудники уголовного розыска и участковые инспекторы милиции обошли и опросили десятки жителей поселка, в результате чего милиционерам удалось узнать имя подозреваемого. Граждане рассказали, что около полугода назад у потерпевшего был конфликт с молодым парнем, который избил его. Отрабатывая эту линию, правоохранители по приметам установили и задержали злоумышленника.

Задержанный 17-летний житель Донецка в убийстве признался. Он рассказал, что в ту ночь он проводил время с 14-летним другом, гуляя по поселку и распивая спиртное. Заметив бездомного, они заманили его на террикон под предлогом посиделок в кругу друзей. Там и произошло преступление.

В отношении 17-летнего задержанного следственным отделом Буденновского райотдела милиции открыто уголовное производство по п. 7 ч.2. ст.115 УК Украины (умышленное убийство из хулиганских побуждений), а в отношении его младшего приятеля - по ч 1. ст.296 (хулиганство). Расследование продолжается.

В милиции объяснили, что в настоящее время старший фигурант находится под стражей. Задержанный живет с отцом и бабушкой, нигде не учится и не работает, из ПТУ отчислен из-за прогулов. Второй несовершеннолетний - ученик 8 класса, однако часто пропускает занятия.