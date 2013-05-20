В Украине могут создать Патентный Суд

Об этом сообщает Тиждень.ua со ссылкой на комментарий первого заместителя председателя Госслужбы интеллектуальной собственности Алексея Янова.

По его словам, как показывает практика, в Украине чаще всего нарушаются права на аудиовизуальные произведения и компьютерные программы.

«Проверки проводят государственные инспекторы по контролю за использованием объектов интеллектуальной собственности. Так, за 2012 год по результатам проверок составили и направили в суд 96 протоколов об административных правонарушениях. У правонарушителей изъяли 26,5 тыс. экземпляров контрафактной продукции», - сообщает заместитель председателя Госслужбы интеллектуальной собственности Украины.

Однако I квартал 2013 бьет рекорды: по результатам квартальных проверок составили и направили в суд 79 протоколов об административных правонарушениях и изъяли более 42 тыс. экземпляров контрафактной продукции на общую сумму около 956 тыс. грн.

По словам Янова, сегодня украинцы более активно защищают свои права в судах всех уровней, чем несколько лет назад, и количество таких дел постоянно растет.

«В основном в судах решаются вопросы нарушения на такие объекты интеллектуальной собственности как торговые марки, но и по авторским правам есть примеры судебной практики. Именно это дает нам основания изучать вопрос о возможности образования в Украине Патентного суда - суда, который бы занимался вопросами интеллектуальной собственности. Примеры таких ведомств действуют в других странах», - считает Янов.

К нарушителям авторского права в основном применяют административные и уголовные наказания с выплатой штрафов.

Напомним, недавно офис торгового представителя США в ежегодном «Специальном докладе 301» внес Украину как крупнейшего нарушителя авторского права в категорию так называемых приоритетных зарубежных стран.