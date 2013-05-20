В Украине могут создать Патентный Суд
В связи с резким ростом в Украине количества судебных исков об авторском и других правах интеллектуальной собственности Государственная служба интеллектуальной собственности рассматривает возможность создания специализированного Патентного суда.
Об этом сообщает Тиждень.ua со ссылкой на комментарий первого заместителя председателя Госслужбы интеллектуальной собственности Алексея Янова.
По его словам, как показывает практика, в Украине чаще всего нарушаются права на аудиовизуальные произведения и компьютерные программы.
«Проверки проводят государственные инспекторы по контролю за использованием объектов интеллектуальной собственности. Так, за 2012 год по результатам проверок составили и направили в суд 96 протоколов об административных правонарушениях. У правонарушителей изъяли 26,5 тыс. экземпляров контрафактной продукции», - сообщает заместитель председателя Госслужбы интеллектуальной собственности Украины.
Однако I квартал 2013 бьет рекорды: по результатам квартальных проверок составили и направили в суд 79 протоколов об административных правонарушениях и изъяли более 42 тыс. экземпляров контрафактной продукции на общую сумму около 956 тыс. грн.
По словам Янова, сегодня украинцы более активно защищают свои права в судах всех уровней, чем несколько лет назад, и количество таких дел постоянно растет.
«В основном в судах решаются вопросы нарушения на такие объекты интеллектуальной собственности как торговые марки, но и по авторским правам есть примеры судебной практики. Именно это дает нам основания изучать вопрос о возможности образования в Украине Патентного суда - суда, который бы занимался вопросами интеллектуальной собственности. Примеры таких ведомств действуют в других странах», - считает Янов.
К нарушителям авторского права в основном применяют административные и уголовные наказания с выплатой штрафов.
Напомним, недавно офис торгового представителя США в ежегодном «Специальном докладе 301» внес Украину как крупнейшего нарушителя авторского права в категорию так называемых приоритетных зарубежных стран.