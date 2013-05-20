В Украине начинают стремительно дешеветь тепличные овощи – эксперт

Прогнозируется, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем. В частности, рынок начали заполнять отечественные тепличные овощи. Также в ближайшее время прогнозируется рост предложения плодоовощной продукции с Юга Украины.

Об этом сообщил эксперт аграрных рынков, руководитель ИА «AgroNews» Руслан Швец.

«В течение последних недель в Украине наблюдалось снижение цены на плодоовощную продукцию. Так, за прошедшую неделю овощи подешевели на 3%. Причины просты. Во-первых, на сегодня украинские потребители уже имеют достаточно широкое предложение отечественных тепличных овощей. Так, за последнюю неделю тепличные огурцы подешевели на 6,6%, а томаты − на 0,5%. Во-вторых, благодаря благоприятным погодным условиям южные регионы Украины увеличивают предложение овощей. И в-третьих, в настоящее время в Украине отсутствуют факторы, повышающие ажиотаж на рынке», − отметил Руслан Швец.

Эксперт отметил, что овощи реализуются по доступной цене. Так, картофель сейчас стоит 2,17 гривны за килограмм, капуста − 2,44 гривны за килограмм, морковь − 3,13 гривны за килограмм, свекла − 2,58 гривны за килограмм и лук − 2,09 гривны за килограмм. Поэтому, в целом, килограмм овощей борщового набора обойдется потребителям в 12,14 гривны за килограмм.

«Снижение цены, в свою очередь, будет способствовать росту объемов продаж. И ожидается, что предложения овощей будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности потребителей. Кроме того, Минагрополитики продолжает поддержку проведения ярмарок сельхозпродукции и развитие ОРСП. А эти меры, в свою очередь, помогают избежать необоснованных посредников на плодоовощном рынке», − подытожил эксперт.

Напомним, что ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк неоднократно подчеркивал преимущества покупки продукции, в том числе плодоовощной, на продовольственных ярмарках и ОРСП, где можно избежать необоснованных наценок посредников. А с целью увеличения производства тепличных овощей государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие тепличных комплексов. Так, в 2012 году в Украине было введено в эксплуатацию около 30 гектаров новых высокотехнологичных теплиц. В текущем же году планируется построить еще 52 гектара теплиц.