Эксперты: Из-за политических дискуссий Украина может потерять транзит газа

В то же время, политическая дискуссия вокруг приватизации ГТС демонстрирует как России, так и Европе высокие политические риски, которые связаны с созданием консорциума по управлению украинской ГТС. Потому отечественным политикам, вне зависимости от политической принадлежности, нужно выработать консолидированную позицию относительно ГТС, иначе Украина рискует потерять значительную часть транзита российского газа. Такое мнение высказали эксперты, комментируя призыв лидера ВО «Свобода» Олега Тягныбока протестовать против приватизации ГТС.

«То, что говорит «Свобода», я бы даже не хотел комментировать. Если человек окончил кулинарное ПТУ, полиграфический техникум или медучилище - ну разве может такой «специалист» определять такие серьезные вещи, как ГТС? Дискуссию о ГТС должны вести не политики, а специалисты. Политики лишь должны прислушаться к рекомендациям тех, кто действительно разбирается в нефтегазовой системе, как она работает. И политические решения должны вырабатываться на основе рекомендаций специалистов», - сказал замглавы комитета ВР по вопросам ТЭК Олег Зарубинский.

Он отметил, что профильный комитет еще не рассматривал правительственный законопроект об исключении ГТС из перечня объектов, не подлежащих приватизации. В то же время, нардеп подчеркнул, что исключение ГТС из перечня объектов, не подлежащих приватизации, еще не означает, что ее сразу продадут. «Это лишь создание люфта для правительства, чтобы оно могло вести предметные переговоры о выгодных условиях создания консорциума по управлению ГТС», - пояснил Зарубинский.