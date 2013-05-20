Посевные площади под урожай 2013 года в Украине составили 27,6 млн га

Посевная площадь под урожай 2013 г. составит 27,6 млн га, что на 0,4% больше, чем в 2012 г. Зерновыми культурами засеют 16,2 млн га, а яровыми зерновыми и зернобобовыми - 8,2 млн га, что также несколько превышает показатели прошлого года. При этом аграрии увеличивали площади посевов именно тех культур, которые пользуются преимущественным спросом на внешних рынках, отмечают специалисты.

На экспорт поставлено более 21,3 млн тонн зерна, что почти на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Эксперты отмечают, что за рубежом больше всего пользуются спросом отечественная пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и соя. Поэтому аграрии увеличивают посевные площади именно этих культур.

Так, по оперативным данным регионов, на 18 мая посевные площади под кукурузу составили 4,7 млн га, что на 230 тыс. га больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Также увеличились посевные площади под сою - в этом году ею засеяли 1,33 млн га, а в прошлом году на эту же дату - 1,27 млн га. Посевы подсолнечника остались на уровне прошлого года - 3,9 млн га, чтобы избежать перепроизводства этой культуры.

Аграрии могут рассчитывать на высокие урожаи не только благодаря увеличению посевных площадей, но и из-за роста урожайности. Это произойдет благодаря тому, что в этом году в распоряжении аграриев на 13% больше минеральных удобрений, чем в 2012 г. Также они на 100% обеспечены средствами защиты растений.

Надеяться на высокий урожай позволяет и состояние озимых. Из посеянных 8,1 млн га всходы зерновых получены на 99,7% площадей. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 7,6 млн га, или 93%.

«В связи с этим, можно ожидать значительно более высокого уровня урожайности озимых культур в 2013 г., чем в 2012 г.», - сказал директор департамента развития реального сектора экономики Минэкономразвития Олег Пендзин.

Он отметил, что в текущем году сельское хозяйство демонстрирует стабильно высокие темпы роста. Так в январе-апреле 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 5,1%. Рост продемонстрировали как сельхозпредприятия - 9,7%, так и хозяйства населения - 1,3%. Производство сельхозпродукции увеличилось в 19 областях. В частности, наибольший прирост был зафиксирован в Винницкой (на 42,2%) и Хмельницкой (на 17%) областях.

«Высокий внутренний и внешний спрос, политика государства, направленная на обеспечение приоритетности развития аграрно-промышленного комплекса, способствуют повышению эффективности этого вида экономической деятельности», - резюмировал Пендзин.