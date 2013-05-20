На Каннском кинофестивале открылся Украинский национальный павильон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, 18 мая в Украинском павильоне состоялась презентация отечественных кинопроектов, продюсеры и режиссеры представляли фильмы на начальной стадии разработки.

Презентация была открыта при участии председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Екатерины Копыловой, генерального директора МКФ «Молодость» Андрея Халпахчи, заместителя директора Национального центра Александра Довженко Ивана Козленко и директора по коммуникациям фонда «Развитие Украины» Екатерины Засухи. На мероприятии также присутствовали иностранные и отечественные кинопрофессионалы, журналисты и кинокритика.

Открывая презентацию, Халпахчи отметил, что павильон создан совместными усилиями Государственного агентства по вопросам кинематографии и фонда «Развитие Украины», и подчеркнул необходимость того, чтобы частные учреждения поверили в то, что у украинского кино есть будущее.

«Фонд Ахметова развивает украинское кино, поддерживая съемки короткометражных фильмов, фестивали, образовательные проекты, поездки на международные форумы. Это единственный частный фонд в Украине, который имеет программу грантов на поддержку кинопроектов», - сказал Халпахчи.

В фонде сообщили, что первым представили свой фильм «Толока» режиссер Михаил Ильенко и продюсер Филипп Ильенко.

Продюсер Игорь Савиченко представил фильм Игоря Подольчака «Домино» и полнометражный дебют обладательницы Золотой пальмовой ветви Марины Вроды «Степное». Именно эта лента была создана на основе договора о копродукции между Францией и Украиной, подписанного на Каннском кинофестивале в 2011 году.

Режиссер Руслан Батицкий представил свой полнометражный дебют "Гроза".

В этом году Украина представлена также в Short Film Corner, куда было отобрано 12 украинских работ: «Закон Мерфи» Ольги Карплюк, «Дорога» Максима Ксенды, «Постскриптум» Анастасии Храмовой, «Уроки украинского» Руслана Батицкого, «В ванной» Игоря Морозова, «Желтый цветок для мосье Бурийона» Ларисы Артюгиной, «Структура кофе» Олега Бобало-Яремчука, «Портрет» Анастасии Старовой, «18+» Романа Бровко, «Нимфо» Олега Борщевского, «Пробуждение» Николая Литвина, «Возвращения (множественное число)» Александра Ратия.

В фонде Ахметова проинформировали, что 21 мая в Украинском павильоне состоится презентация проектов на стадии пост-продакшна и единственный рыночный показ украинской ленты «Легкая словно перышко» Андрея Рожена.

Впервые за 6 лет работы украинского кинопредставительства в Каннах будут презентованы три ленты для детей: анимационный фильм «Никита Кожемяка и огненный цветок», «Иван Сила» Виктора Андриенко, а также «Волшебные истории: эликсир доброты» Лилии Солдатенко.

66-й Каннский кинофестиваль продлится до 26 мая. Украинский павильон работает шестой год подряд.