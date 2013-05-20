В Раде назвали утилизационный сбор неприкрытым налогом на импортные авто

Проект закона об утилизационном сборе, принятый в первом чтении, кардинально снизит покупательную способность украинских граждан и уменьшит конкуренцию на рынке. К тому же, никакого отношения к проблемам экологии и реальной утилизации он не имеет.

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Игорь Рыбаков, комментируя возможность принятия во втором чтении законопроекта №0975 об утилизационном сборе.

"Законопроект предусматривает две ставки утилизационного налога. 5,5 тыс. грн. для легковых автомобилей и 38 тыс. для грузовых авто и автобусов. Естественно, что импортеры заложат сумму налога в стоимость автомобиля. А поскольку среднестатистический украинский водитель пользуется иномарками, это больно ударит по его карману", - заявил Игорь Рыбаков.

Тем более, подчеркнул он, непонятно каким образом этот сбор поможет предприятиям, которые занимаются утилизацией. "Формальным поводом к обсуждению этого законопроекта являются большие расходы, которые сопутствуют утилизации авто. Но в законопроекте ни слова не говорится о том, каким образом потратят деньги, полученные от сбора. Это означает, что их могут направить в любую сферу экономики. То есть, утилизация лишь повод для того, чтобы перекрыть кислород импорту автомобилей", - уверен Игорь Рыбаков.

Он заявил, что отечественный автопром выпускает продукцию, значительно уступающую по качеству иностранным аналогам.

"Новый сбор отнимет у людей право выбора. Если человек стеснен в средствах, ему придется выбирать отечественное авто. Хотя по критериям скорости, надежности, безопасности оно проигрывает иностранным конкурентам", - акцентировал внимание Рыбаков.

По мнению народного депутата, законопроект №0975 страдает отсутствием логики.

"Если налог направлен на улучшение ситуации с утилизацией, почему его должны платить даже собственники новых автомобилей. Не лучше было бы, если бы такой сбор оплачивал человек, чье средство передвижения собираются утилизировать. Так, например, поступают в Германии, где за процесс утилизации платят 100 евро. Кроме того, вызывает недоумение привязка налоговых коэффициентов к объему двигателя. Ведь компоненты, подлежащие утилизации везде одинаковы. Непонятно какое отношение имеет объем двигателя к процессу утилизации", - говорит Игорь Рыбаков.

Он призвал коллег не поддерживать этот законопроект во втором чтении.

"Его единственная цель - выбить больше денег у населения, сузить им возможность выбора в пользу менее качественной продукции. Никакого отношения к экологии или проблемам утилизации он не имеет", - подытожил Игорь Рыбаков.