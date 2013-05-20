В Министерстве похвалились ростом надоев молока

Так, за январь-апрель 2013 года в Украине произведено на 1%, или 26,7 тысячи тонн молока больше, чем аналогичный период прошлого года. В целом, всеми категориями хозяйств произведено более 3 миллионов тонн этого продукта. Государство, в свою очередь, продолжает программы поддержки для мелких и средних хозяйств, в частности выплачивает им дотации. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Как сельхозпредприятия, так и хозяйства населения сохраняют тенденцию к наращиванию производства молока. Но большая часть производства этого продукта приходится на селянские хозяйства. В частности, в январе-апреле ими было произведено почти 2,3 миллиона тонн, что на 7,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой положительной тенденции способствовали, в том числе, и дотации государства. В то же время сельхозпредприятия увеличили производство молока на 2,4%, произведя 80,3 миллиона тонн», − сообщил Министр.

Николай Присяжнюк отметил, что в целом за январь-апрель текущего года отечественные аграрии произвели более 3 миллионов тонн молока. А это на 26,7 тысячи больше по сравнению с соответствующим периодом 2012 года.

«Очень важно, что селяне, пользуясь господдержкой, больше заинтересованы содержать скот. В то же время в сельхозпредприятиях увеличение производства происходит, прежде всего, из-за роста продуктивности молочного стада. Так, за 4 месяца этого года производительность дойного стада в сельхозпредприятиях выросла на 4,1%», − отметил Николай Присяжнюк.