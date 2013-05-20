Синоптики обещают Украине дождливую неделю

На текущей неделе по всей территории Украины ожидаются дожди, грозы, местами град и шквальный ветер в сопровождении с небольшим снижением температуры воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбида.

«На всей территории Украины на протяжении 20-25 мая будут проходить ливни и дожди в разном количестве в сопровождении гроз, в сопровождении локального выпадения града и шквальных порывов ветра», - сказал Кульбида.

Однако, по его словам, говорить о чрезвычайных ситуациях, которые представляли бы опасность для населения, пока не приходится.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что 20-21 мая в стране сохранится жаркая погода – температура воздуха будет достигать +25-+30 градусов. Но уже после 22 мая, в связи с увеличением количества осадков, столбики термометров опустятся до +20-+25 градусов.