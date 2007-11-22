Эксперты рассматривают 4 версии аварии на шахте им.Засядько

Эксперты рассматривают четыре версии аварии на шахте им.А.Засядько в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ.

Существует «версия о том, что произошел внезапный выброс огромного количества газа, который спровоцировал взрыв газовоздушной смеси», - сказал С.ТУЛУБ.

При этом он дополнил, что «в каждой версии есть несколько точек».

По словам министра, как наиболее вероятную версию эксперты рассматривают взрыв в 14-м западном откаточном штреке.

С.ТУЛУБ также сообщил, что до момента взрыва газовая обстановка в шахте была «ровная». «Газовая обстановка в шахте до аварии была ровная и постоянная. Не было изменений временных или неожиданных в газовой ситуации, и только в момент аварии был всплеск», - сказал министр и уточнил, что до аварии «датчики показывали допустимую концентрацию газа – не более 1,3%».