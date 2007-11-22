Немецкие писатели встретятся с украинскими авторами в Молодом Театре
15:38, 22 ноября 2007Общество
546 0
23 ноября в 19.00 в Киеве, в помещении Киевского академического Молодого Театра состоится литературный вечер.
Гости из Германии – писатели Марсель Байер, Дженни Эрпенбек, Франциска Герстенберг, Юдит Кукарт и Норберт Церингер – встретятся с украинскими авторами Андреем Курковым, Иреной Карпой и Александром Ирванцом.
Вход свободный.
Информация: (044) 496-97-85.В сотрудничестве с Литературным коллоквиумом Берлина, Международным фондом «Возрождение» и при поддержке Посольства Федеральной Республики Германия в Украине и МИД Германии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter