Немецкие писатели встретятся с украинскими авторами в Молодом Театре

23 ноября в 19.00 в Киеве, в помещении Киевского академического Молодого Театра состоится литературный вечер.

Гости из Германии – писатели Марсель Байер, Дженни Эрпенбек, Франциска Герстенберг, Юдит Кукарт и Норберт Церингер – встретятся с украинскими авторами Андреем Курковым, Иреной Карпой и Александром Ирванцом.

Вход свободный.

Информация: (044) 496-97-85.В сотрудничестве с Литературным коллоквиумом Берлина, Международным фондом «Возрождение» и при поддержке Посольства Федеральной Республики Германия в Украине и МИД Германии.