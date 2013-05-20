Обязательная продажа выручки экспортерами улучшила платежный баланс

Об этом он сказал в эфире программы «Власний погляд» на телеканале «Рада».

«Хорошо бы, если бы 100% была продажа валютной выручки, как в большинстве стран мира. У нас применяется некоторый компромисс, чтобы удовлетворить импортеров, экспортеров, такой промежуточный, но компромисс. Сегодня мы увидели, что он работает. Частично удовлетворяет и экспортеров, удовлетворяет соответственно и экономику Украины, поэтому действительно целесообразно его оставить в таком ракурсе в дальнейшем, так что проблем для экспортеров не наблюдается», - сказал он.

В то же время, он констатировал, что эта норма является вынужденной, поскольку экспортеры часто придерживали валюту.

«Понимаете, у нас есть лобби экспортеров, которое, не очень хочет продавать, соответственно, они лоббируют, чтобы его вообще не было. И соответственно, есть лобби финансистов, лобби заинтересованных, чтобы экспортеры продавали, вот эти 50% - это компромисс, который удовлетворяет частично и лобби экспортеров и лобби не экспортеров», - добавил он.

Охрименко констатировал, что обязательная продажа выручки экспортерами положительно отразится на курсе гривны.

«Если мы говорим, что экспортеры продают, это будет больше валюты, соответственно происходит не девальвация, а ревальвация. Обратите внимание, что и платежный баланс с профицитом закрыли и золотовалютные резервы выросли. Вот это как раз частично показывает эффект, что на сегодняшний момент у нас наблюдается тенденция к укреплению курса гривны, то есть ревальвация - больше валюты, соответственно, меньше спрос на эту валюту», - сказал финансист.

Напомним, что Национальный банк Украины продлил действие нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами еще на полгода.