Обязательная продажа выручки экспортерами улучшила платежный баланс
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко приветствует продление Национальным банком Украины срока действия нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами еще на полгода.
Об этом он сказал в эфире программы «Власний погляд» на телеканале «Рада».
«Хорошо бы, если бы 100% была продажа валютной выручки, как в большинстве стран мира. У нас применяется некоторый компромисс, чтобы удовлетворить импортеров, экспортеров, такой промежуточный, но компромисс. Сегодня мы увидели, что он работает. Частично удовлетворяет и экспортеров, удовлетворяет соответственно и экономику Украины, поэтому действительно целесообразно его оставить в таком ракурсе в дальнейшем, так что проблем для экспортеров не наблюдается», - сказал он.
В то же время, он констатировал, что эта норма является вынужденной, поскольку экспортеры часто придерживали валюту.
«Понимаете, у нас есть лобби экспортеров, которое, не очень хочет продавать, соответственно, они лоббируют, чтобы его вообще не было. И соответственно, есть лобби финансистов, лобби заинтересованных, чтобы экспортеры продавали, вот эти 50% - это компромисс, который удовлетворяет частично и лобби экспортеров и лобби не экспортеров», - добавил он.
Охрименко констатировал, что обязательная продажа выручки экспортерами положительно отразится на курсе гривны.
«Если мы говорим, что экспортеры продают, это будет больше валюты, соответственно происходит не девальвация, а ревальвация. Обратите внимание, что и платежный баланс с профицитом закрыли и золотовалютные резервы выросли. Вот это как раз частично показывает эффект, что на сегодняшний момент у нас наблюдается тенденция к укреплению курса гривны, то есть ревальвация - больше валюты, соответственно, меньше спрос на эту валюту», - сказал финансист.
Напомним, что Национальный банк Украины продлил действие нормы об обязательной продаже валютной выручки экспортерами еще на полгода.